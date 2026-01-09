قوات فدرالية تطلق النار على شخصين ببورتلاند بعد أحداث مينيابوليس

قالت الشرطة الأميركية الخميس إن قوات فدرالية أطلقت النار على شخصين في بورتلاند بولاية أوريغون وجرى نقلهما إلى المستشفى، بينما حثت السلطات سكان المدينة على التزام الهدوء بعد تصاعد ​التوتر، عقب إطلاق نار ‍وقع في اليوم السابق في مينيابوليس.

وذكرت شرطة بورتلاند في بيان أن "هناك شخصين في المستشفى ‍بعد إطلاق نار ⁠تورط فيه موظفون اتحاديون".

وقال قائد الشرطة بوب داي "نتفهم المشاعر والتوتر المتزايد الذي يشعر به الكثيرون في أعقاب إطلاق النار في مينيابوليس، لكنني أطلب من المجتمع التزام الهدوء ​بينما نعمل على معرفة ‌المزيد".

وقالت قوة الشرطة المحلية إن عناصرها لم يشاركوا في إطلاق النار، وإنها استجابت لنداءات طلب المساعدة في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وأضافت "استجاب العناصر ووجدوا رجلا وامرأة مصابَين بجروح ناجمة عن طلقات نارية..، وقد وضعوا عصابات [لوقف النزيف من جروحهما] واستدعوا فرق الإسعاف".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (أف. بي.‌ آي) إنه يحقق في إطلاق النار الذي تورطت فيه ‌قوات من هيئة الجمارك ⁠وحماية الحدود، وتورط في إطلاق النار في مينيسوتا أحد أفراد قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهي هيئة منفصلة ‌داخل وزارة الأمن الداخلي.

وقالت شرطة بورتلاند إن حالة المصابين غير معروفة، ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل حول ملابسات إطلاق النار في بورتلاند.

وكتبت وزارة الأمن الداخلي الفدرالية -وهي المسؤولة عن العملاء المعنيين- على منصة إكس أن الشخصين كانا في سيارة وحاولا "دهس العملاء" الذين ردوا بإطلاق النار، وهي سردية رسمية قريبة من السردية التي قدّمت في حادثة مينيابوليس.