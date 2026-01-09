قطر تأسف لتضرر مبنى سفارتها في قصف على كييف

أعربت دولة قطر عن أسفها البالغ لتعرّض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف الليلة الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم الجمعة- على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا ليل الخميس أسفر عن تضرر 20 مبنى سكنيا في كييف وضواحيها، إضافة إلى مقر السفارة القطرية.

وقال زيلينسكي إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وأشار إلى أن "مبنى يعود لسفارة قطر تضرر الليلة الماضية جراء مسيّرة روسية".

وأضاف زيلينسكي -عبر تطبيق تلغرام- أن قطر تساعد في التوسط في محادثات مع روسيا بشأن تبادل أسرى الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.