بالصور.. قتيل وعشرات المفقودين بانهيار مكب نفايات بالفلبين

أسفر انهيار مكب نفايات في الفلبين، أمس الخميس، عن مقتل شخص واحد على الأقل وفقدان 38 آخرين، وفق ما أعلنت اليوم الجمعة حكومة مدينة سيبو حيث وقعت المأساة.

وقال نيستور أرتشيفال، رئيس بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، في منشور على صفحته في فيسبوك: "حتى هذه اللحظة، أُنقذ 12 شخصا ونُقلوا إلى المستشفى، ولا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين، فيما تم تأكيد وفاةٍ واحدة".

وأضاف أن "عمليات البحث والإنقاذ والاستخراج متواصلة بدعم من وكالات عدة موجودة على الأرض".

وصرح العميد رودريك مارانان، مدير الشرطة الإقليمية، لوكالة أسوشيتد برس بأن إحدى من جرى إنقاذهم، وهي عاملة في مكب النفايات، توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.

ودُفن نحو 100 من جامعي النفايات أحياء بعد ظهر أمس، عندما انهار عليهم جبل من النفايات في مكب بيناليو بمدينة سيبو.

وقالت مارج باركوتيلو، وهي موظفة مدنية في قسم الشرطة ببلدية كونسولاسيون المجاورة والقريبة من مكب النفايات: "لا نعرف ما الذي تسبب في الانهيار، لم تكن تمطر".

وأضافت أن "العديد من الضحايا هم من هذه البلدية".