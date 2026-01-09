أخبار|الفلبين

بالصور.. قتيل وعشرات المفقودين بانهيار مكب نفايات بالفلبين

An aerial view after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
مشهد جوي يُظهر آثار انهيار كومة من النفايات بمنطقة بيناليو في مدينة سيبو (أسوشيتد برس)
Published On 9/1/2026
|
آخر تحديث: 09:54 (توقيت مكة)

حفظ

أسفر انهيار مكب نفايات في الفلبين، أمس الخميس، عن مقتل شخص واحد على الأقل وفقدان 38 آخرين، وفق ما أعلنت اليوم الجمعة حكومة مدينة سيبو حيث وقعت المأساة.

Search and rescue operation continues after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
جهود البحث والإنقاذ لاتزال متواصلة (أسوشيتد برس)

وقال نيستور أرتشيفال، رئيس بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، في منشور على صفحته في فيسبوك: "حتى هذه اللحظة، أُنقذ 12 شخصا ونُقلوا إلى المستشفى، ولا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين، فيما تم تأكيد وفاةٍ واحدة".

An aerial view after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
عمليات البحث عن ناجين لا تزال متواصلة لليوم الثاني (أسوشيتد برس)

وأضاف أن "عمليات البحث والإنقاذ والاستخراج متواصلة بدعم من وكالات عدة موجودة على الأرض".

وصرح العميد رودريك مارانان، مدير الشرطة الإقليمية، لوكالة أسوشيتد برس بأن إحدى من جرى إنقاذهم، وهي عاملة في مكب النفايات، توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.

Relatives and others wait for updates after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
أهالي المفقودين ينتظرون إنقاذ ذويهم (أسوشيتد برس)

ودُفن نحو 100 من جامعي النفايات أحياء بعد ظهر أمس، عندما انهار عليهم جبل من النفايات في مكب بيناليو بمدينة سيبو.

An aerial view after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
سيارات الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى المكان (أسوشيتد برس) 

وقالت مارج باركوتيلو، وهي موظفة مدنية في قسم الشرطة ببلدية كونسولاسيون المجاورة والقريبة من مكب النفايات: "لا نعرف ما الذي تسبب في الانهيار، لم تكن تمطر".

Relatives and others wait for updates after a huge mound of garbage collapsed at a waste segregation facility in Binaliw, Cebu city on Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
حزن وترقب يخيّم على أهالي المفقودين (أسوشيتد برس)

وأضافت أن "العديد من الضحايا هم من هذه البلدية".

المصدر: وكالات

إعلان