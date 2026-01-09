قتلى وحرائق في كييف وتحذيرات من هجمات روسية على مستوى البلاد

أسفرت هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها عن سقوط قتلى واندلاع حرائق وفق تصريح لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في حين أصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من هجمات صاروخية روسية على مستوى البلاد.

وقال كليتشكو على تلغرام "قُتل ثلاثة أشخاص في العاصمة، وأصيب ستة آخرون نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى"، بينما دعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى تتوقف صافرات الإنذار من غارات جوية.

و‍قال ‍مسؤولون أوكرانيون إن طائرات روسية مسيرة هاجمت أهدافا في كييف في ⁠وقت مبكر من اليوم ​الجمعة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة أحياء وإصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وكتب ‍رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو ⁠-على تطبيق تلغرام- أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجمات التي بدأت ​قبل منتصف الليلة الماضية بالتوقيت العالمي.

وقال تكاتشينكو إن الغارات تسببت في اندلاع حرائق ‌في عدة أحياء من المدينة، بما ‌في ذلك ⁠مبنى سكني ومركز تسوق على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

في الأثناء حذر سلاح الجو الأوكراني من أن "أوكرانيا برمّتها معرضة لتهديد صاروخي" بعد تأكيدها وجود صواريخ روسية في الجو، وظل التحذير ‌من الضربات الجوية مستمرا حتى بعد ساعتين تقريبا من ‍وقوع الضربات الأولى بالمسيرات.

وفي الغرب، كانت منطقة لفيف هدفا لـ"ضربة صاروخية" خلال الليل، وفق ما قاله رئيس إدارة المدينة ماكسيم كوزيتسكي دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وبحسب رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي فقد تضررت "بنية تحتية حيوية" لم يحدد طبيعتها.