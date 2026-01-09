فانس يدعو أوروبا لأخذ تصريحات ترامب بشأن غرينلاند على محمل الجد

حضّ جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أوروبا على أخذ تصريحات دونالد ترامب بشأن غرينلاند على محمل الجد، وذلك في وقت يصعّد فيه الرئيس الأميركي تهديداته حيال هذا الإقليم القطبي الشمالي التابع للدانمارك والذي يتمتع بحكم ذاتي.

واتهم فانس الدانمارك العضو الآخر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبقية دول أوروبا بالتقصير في حماية الجزيرة ذات الموقع الإستراتيجي من مخططات روسيا والصين، على حد قوله.

وتسعى الدول الأوروبية للخروج برد منسّق، بعدما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق هذا الأسبوع أنّ ترامب يريد شراء جزيرة غرينلاند دون أن يستبعد الخيار العسكري لتحقيق هذا الهدف، ومتذرعا بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن الإقليم الدانماركي، قال فانس في مؤتمر صحافي "أعتقد أن نصيحتي للقادة الأوروبيين وأي شخص آخر، هي أن يأخذوا تصريحات الرئيس الأميركي على محمل الجد".

وأضاف "ما نطلبه من أصدقائنا الأوروبيين هو أن يأخذوا أمن تلك الكتلة الأرضية على محمل الجد، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسيتعين على الولايات المتحدة أن تفعل شيئا حيال ذلك".

وتابع "سأترك تحديد ماهية ذلك للرئيس بينما نواصل الانخراط في الدبلوماسية مع أصدقائنا الأوروبيين ومع الجميع بشأن هذا الموضوع بالتحديد".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مسؤولين من الدانمارك وغرينلاند الأسبوع المقبل.

ولطالما تحدث ترامب عن ضم غرينلاند، لكنه صعّد تهديداته منذ العملية العسكرية التي شنتها قوات أميركية الأسبوع الماضي على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، واعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتادتهما إلى الولايات المتحدة.