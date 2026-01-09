الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات بين إسطنبول وطهران

ألغت الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة رحلاتها الخمس المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك وفقا لتطبيق مطار إسطنبول.

كما أُلغيت 5 رحلات أخرى تابعة لشركات طيران إيرانية، بحسب تطبيق مطار إسطنبول، بينما لا تزال 7 رحلات أخرى مقررة، دون ورود أنباء عن أسباب ذلك.

ووفقا لموقع "فلايت رادار" المتخصص، عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى شيراز، وطائرة تابعة لشركة "بيغاسوس" كانت متجهة إلى مشهد، من المجال الجوي الإيراني ليلة الخميس.

ولم تُصدر السلطات التركية أي تعليق حتى الآن بشأن الاحتجاجات المتصاعدة في إيران.

وتُعاني الحكومة الإيرانية بالفعل من أزمة اقتصادية بعد سنوات من العقوبات، وتتعافى من آثار حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي مع إسرائيل.

يُذكر أن تركيا تتشارك حدودا برية مع إيران بطول 500 كيلومتر تقريبا، وتوجد 3 معابر برية نشطة بين البلدين.