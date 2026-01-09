السعودية: نعد لمؤتمر الرياض بشأن حلول عادلة لقضية الجنوب باليمن

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن المملكة بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية ستشكل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض، مثنيا في الوقت نفسه على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه.

ووصف الأمير خالد بن سلمان قرار القيادات الجنوبية حل المجلس الانتقالي بأنه "شجاع ويحرص على مستقبل القضية الجنوبية".

وأضاف أن قضية الجنوب في اليمن أصبح لها مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه المجتمع الدولي، وذلك من خلال مؤتمر الرياض.

"لا إقصاء"

ولفت السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر إلى أن مؤتمر القضية الجنوبية بالرياض يهدف لجمع القيادات الجنوبية دون إقصاء، وللتوصل إلى تصور شامل للحلول العادلة للقضية.

وأعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عبد الرحمن الصبيحي، باكرا اليوم الجمعة، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.

كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة (العربية السعودية)".

وقال الصبيحي، في كلمة مصورة بثها التلفزيون اليمني، إن هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب وصونا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار.

وبينما أشاد بما صدر من الرياض من إجراءات وحلول تلبي حاجة أبناء الجنوب، أوضح أن الخطوة اتُخذت أيضا استجابة لمبادرة السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي شامل.

"التحلي بالمسؤولية"

وأشار الصبيحي إلى أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة، مبيّنا أن المجلس أُسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء.

ودعا الأمين العام للمجلس الانتقالي أبناء الجنوب إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على تحقيق تطلعات أبناء الجنوب، كما طالب الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب بالانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.

إعلان

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وجاءت الدعوة بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بطلب إلى الرياض لاستضافة المؤتمر، الأمر الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.

كما دعت الرياض في 4 يناير/كانون الثاني الجاري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للحوار بشأن أسباب التصعيد وهجوم قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، لكنّ الزبيدي هرب لاحقا إلى الإمارات.