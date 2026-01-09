إسرائيل تشن سلسلة غارات على لبنان وتعلن استهداف مواقع لحزب الله

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، فيما أعلن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي مهاجمة "أهداف لحزب الله في مواقع مختلفة جنوبي لبنان".

وزعم أدرعي أن الجيش الإسرائيلي استهدف "بنى تحتية وموقع إنتاج ومستودعات أسلحة ومنصات صاروخية تابعة لوحدة المدفعية في حزب الله".

وتابع أنه من بين الأهداف "مواقع إطلاق ومنصات صاروخية إلى جانب مبانٍ عسكرية إضافية استخدمها حزب الله".

وأفادت مراسلة الجزيرة في لبنان بأن سلسلة الغارات استهدفت محيط بلدة كفر فيلا ومحيط بلدة رومين ومرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية الجبال المحيطة ببلدة بريتال والشعره في البقاع ووادي قليا ومنطقة الجبور في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأضافت أن الغارات مستمرة على جنوب لبنان وتتركز في القطاع الشرقي إضافة إلى مناطق مختلفة لأنه يتعذر تحديد المواقع بسبب صعوبة الرؤية ولكنْ تُسمع في جنوب لبنان أصوات انفجارات ضخمة ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض جدا.

وأوضحت أن "هناك تهديدا إسرائيليا جديدا ولكنه لم يتضمن أي تحديد للمواقع التي يستهدفها. وترتبط هذه الغارات التي تتركز بشكل كبير شمال نهر الليطاني، بسياق زمني وتطور ميداني بعد إعلان الحكومة اللبنانية والجيش إتمام المرحلة الأولى من اتفاق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في جنوبي نهر الليطاني باستثناء المواقع الـ7 التي تحتلها إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي حدد 4 مواقع لقصفها في جنوب لبنان دون أي إنذار إضافة إلى سلسلة من الاستهدافات للسيارات والمباني إضافة إلى التوغلات البرية ونسف المنازل".

وكانت قوة إسرائيلية دمرت مبنى في "حي البيادر" في بلدة يارون بعد توغلها لأكثر من 1500 متر فجر اليوم.