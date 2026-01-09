الأونروا: لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة مقيدا أو محظورا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة متجاوزا الخط الأصفر الذي لا يزال غير محدد بشكل واضح.

وبيّنت الأونروا أن الغارات والقصف الإسرائيلي يتواصلان في محيط الخط الأصفر بقطاع غزة مما يسفر عن سقوط ضحايا.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة بما فيها مساعداتها والمرافق والبنى التحتية العامة مقيدا أو محظورا.