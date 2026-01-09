رياضي أميركي شهير يحيي ذكرى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي -خلال الساعات الماضية- مقطعا مصورا يظهر نجم كرة السلة الأميركي كايري إيرفينغ وهو يرتدي قميصا يحمل صورة الصحفي والرياضي الفلسطيني صالح الجعفراوي، في لفتة لاقت تفاعلا واسعا وأعادت تسليط الضوء على سيرة الجعفراوي بعد استشهاده.

ويعرف صالح الجعفراوي بكونه صحفيا فلسطينيا شابا، إلى جانب مسيرته الرياضية، إذ كان بطلا في تنس الطاولة ومثّل فلسطين في عدة مسابقات دولية.

وبعد استشهاده، انتشرت صور له خلال مشاركته في البطولات الرياضية، يظهر فيها حاملا علم فلسطين، في مشاهد أعادت تقديمه إلى الرأي العام ليس فقط كصحفي وإنما كرياضي حمل قضيته إلى ساحات المنافسة.

وأظهرت اللقطات المتداولة إيرفينغ مرتديا القميص المرسوم عليه صورة الجعفراوي خلال إحدى البطولات، في خطوة اعتبرها متابعون رسالة تضامن وتكريم لذكرى الصحفي الرياضي الفلسطيني، وتأكيداً على حضوره الإنساني والرياضي، بعيدا عن اختزاله في كونه مجرد اسم ضمن قوائم الشهداء.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبعد إعلان وقف الحرب في غزة بأيام؛ أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الجعفراوي برصاص مسلحين متعاونين مع الاحتلال في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، بينما كان يوثق بكاميرته مشاهد الخراب.