روسيا تهاجم كييف بصاروخ فرط صوتي وأوكرانيا ترد بضربات تقطع الكهرباء

نفذت روسيا ضربة واسعة، اليوم الجمعة، شملت هجوما بصاروخ فرط صوتي على منشآت حيوية في أوكرانيا، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابات واندلاع حرائق، قابله هجوم شنته كييف على منطقة بيلغورود الروسية تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش أطلق صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي، ليل الخميس الجمعة، ضمن هجوم واسع النطاق استهدف منشآت للطاقة ومواقع لتصنيع الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة أن الضربة جاءت "ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)" في نهاية شهر ‌ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الضربة التي نفذتها روسيا بصاروخ أوريشنيك بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ‍تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الأوروبي.

وأضاف أن "( الرئيس ‌الروسي فلاديمير) بوتين يستخدم ‌صاروخا باليستيا متوسط المدى بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ردا ‌على هلوساته الخاصة، وهذا تهديد عالمي حقا، ‍ويتطلب ردودا عالمية".

وأوضح سيبيها أن كييف أبلغت الولايات المتحدة ‌والأوروبيين والدول الأخرى بتفاصيل الضربة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت السلطات في كييف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 24 بنيران مسيّرات استهدفت مباني سكنية بالعاصمة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك إن "العدو يشن هجوما واسع النطاق على كييف بطائرات مسيرة مفخخة".

وذكر رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو أن عدة مناطق في كييف تعرضت للقصف في الهجوم. ففي منطقة ديسنيانسكي، تحطمت مسيرة فوق سطح مبنى متعدد الطوابق. وفي موقع آخر بذات المنطقة، تضرر الطابقان الأول والثاني من مبنى سكني نتيجة الهجوم.

وذكرت القيادة الغربية للقوات الجوية الأوكرانية لاحقا أن الصاروخ بلغت سرعته 13 ألف كيلومتر (أكثر من 8 آلاف ميل) في الساعة.

إنذار

وأصدرت القوات الجوية "إنذارا صاروخيا في جميع أنحاء أوكرانيا" استمر نحو 5 ساعات، مشيرة إلى أن صواريخ باليستية انطلقت من قاعدة كاسبوتين يار الجوية التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرق الحدود.

إعلان

وفي الغرب، تعرضت مدينة لفيف لهجوم صاروخي ليلا، وفق ما ذكره مديرها الإداري ماكسيم كوزيتسكي الذي أفاد بعدم وقوع إصابات.

انقطاع الكهرباء

وفي المقابل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي عن عن 556 ألف شخص في 6 بلديات، ويعاني عدد مماثل تقريبا من انقطاع التدفئة بفعل هجوم أوكراني.

وأضاف حاكم المنطقة القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، أن 200 ألف شخص يعانون أيضا من انقطاع المياه والصرف الصحي.

وتأتي هذه الضربات الجديدة المتبادلة في ظلّ تعثّر المحادثات الدبلوماسية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة بشأن النزاع بين موسكو وكييف.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.