تقرير أممي: 22 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال شهر

فرق المنظمة الدولية للهجرة تقدم المساعدة لمجموعات من المهاجرين في صحراء جيبوتي (غيتي-أرشيف)
Published On 9/1/2026
|
آخر تحديث: 20:49 (توقيت مكة)

وثّقت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، وصول حوالي 22 ألف مهاجر من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بحوالي 17 ألف شخص خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة أن 98% من المهاجرين الواصلين إثيوبيون، و2% صوماليون، مشيرا إلى أن جيبوتي نقطة الانطلاق الرئيسية، إذ شكّلت نقطة لتدفق نحو 80% من إجمالي الوافدين، تلتها الصومال 18% ثم سلطنة عُمان 2%.

وبيّن التقرير أن معظم المهاجرين القادمين من جيبوتي دخلوا عبر ساحل مديرية ذوباب في محافظة تعز، التي استقبلت النسبة الأكبر من الوافدين، تلتها مديرية أحور في محافظة أبين، في حين وصل القادمون من الصومال إلى مديرية رضوم بمحافظة شبوة، بينما دخل 375 مهاجرا من سلطنة عُمان إلى مديرية شحن في محافظة المهرة.

وسجّل فريق المصفوفة مغادرة 2,034 مهاجرا إثيوبيا من اليمن، حيث غادر معظمهم إلى أوبوك في جيبوتي، من محافظتي لحج وتعز، في حين توجّه البقية من محافظة المهرة إلى سلطنة عُمان.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية شكّلت السبب الرئيسي لوصول المهاجرين الأفارقة إلى اليمن إلى جانب حالات الترحيل القسري من دول أخرى، حيث باتت اليمن تستخدم كنقطة عبور أو ملاذ مؤقت، إذ يحاول الكثير منهم التوجه إلى دول الخليج.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن عدم تمكّن المهاجرين من الوصول إلى وجهاتهم النهائية، وعودتهم من دول المقصد إلى اليمن، إضافة إلى عدم قدرتهم على البقاء داخل اليمن، كانت من أبرز أسباب مغادرتهم البلاد، فضلا عن لجوء بعضهم إلى الهجرة المؤقتة في إطار محاولات متكررة لتحسين ظروفهم المعيشية.

المصدر: الجزيرة

