ترامب يلمّح إلى احتمال تنفيذ ضربات أميركية جديدة في نيجيريا

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تُقدم على تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية داخل نيجيريا في حال استمرار ما وصفه بأنه عمليات قتل تستهدف المسيحيين، وذلك على الرغم من نفي السلطات النيجيرية المتكرر لوجود اضطهاد ممنهج لهم.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، حيث علّق على الضربة العسكرية التي نفذتها واشنطن في نيجيريا يوم عيد الميلاد.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن حينها تنفيذ غارة استهدفت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غربي البلاد، بناء على طلب من الحكومة النيجيرية.

كما أكدت نيجيريا أن الضربة جاءت ضمن "عملية مشتركة ضد إرهابيين"، مشددة على أنها لا تستهدف جماعة دينية بعينها ولا ترتبط بدين محدد.

ضربة ثانية

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه كان يفضل أن تكون تلك الضربة "لمرة واحدة"، لكنه حذّر من أنه "إذا استمر قتل المسيحيين، فستكون هناك ضربات أخرى ومتكررة".

وتعليقا على تصريح كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس، الذي أشار إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام يقتلون مسلمين أكثر من المسيحيين، قال ترامب إن المسلمين يُقتلون بالفعل في نيجيريا، "لكن الغالبية من الضحايا هم من المسيحيين"، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد بدأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي التحذير مما وصفه بـ"تهديد وجودي" يواجه المسيحية في نيجيريا، ملوّحا بإمكانية التدخل العسكري بسبب ما اعتبره تقصيرا من الحكومة النيجيرية في وقف أعمال العنف ضد المسيحيين.