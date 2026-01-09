المبعوث الأميركي إلى سوريا يدلي بتصريحات حول حلب

قال السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس برّاك -مساء الخميس- إن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا، ودعا -في بيان عبر منصة "إكس"- إلى ضبط النفس وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وقال توم برّاك إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر بين الجيش السوري وقوات ‌سوريا الديمقراطية.

وقال برّاك في منشور على منصة إكس "‌نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة ‌السورية، وقوات ⁠سوريا الديمقراطية، والسلطات المحلية في المناطق التي يديرها الأكراد، وجميع الأطراف ‌المسلحة على الأرض: أوقفوا الأعمال القتالية، وأنهوا التوتر فورا، والتزموا ‍بتهدئة التصعيد".

وأشار المبعوث الأميركي إلى أنه خلال الأشهر 13 الماضية جرى اتخاذ خطوات مهمة على صعيد الاستقرار والسلام وإعادة الإعمار في سوريا، وشدد على التزام واشنطن برؤية لسوريا تشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك السنة والأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين وغيرهم من الطوائف، وتضمن حقوق وأمن كل مواطن.

وفي وقت سابق الخميس، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في حلب إلى 9 قتلى و55 مصابا منذ الثلاثاء، وفق مدير إعلام صحة حلب، بعد أن استهدفت "قسد" منشآت تعليمية وصحية وخدمية، فضلا عن الأحياء السكنية داخل المدينة.

وبدأ الجيش السوري قصفا مركزا على مواقع "قسد" داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي حلب، التي حولها التنظيم إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلقا لهجماته ضد أحياء وسكان المدينة.