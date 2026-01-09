أخبار|فنزويلا

الشيوخ الأميركي يصوت لصالح الحد من سلطات ترامب في حربه على فنزويلا

Published On 9/1/2026
آخر تحديث: 02:49 (توقيت مكة)

صوت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس لصالح قرار من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.

وجاءت نتيجة التصويت على ​تدبير يتعلق بالإجراءات اللازمة للمضي قدما في قرار ‍سلطات الحرب بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا، إذ صوت 5 من زملاء ترامب الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين ‍لصالح القرار، ولم ⁠يدل سناتور جمهوري بصوته.

ويأتي التصويت بعد اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية مباغتة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم السبت الماضي، ويشكل هذا التوبيخ لترامب تحولا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

ويعتبر التصويت انتصارا مهمًّا ​أيضا للمشرعين الذين يقولون إن ‌الكونغرس -وليس الرئيس- هو الذي يجب أن يتمتع بسلطة إرسال قوات إلى الحرب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي، ومع ذلك يواجه القرار عقبات كبيرة ‌قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

فرغم صدور القرار من مجلس الشيوخ، فإنه يجب ‌أن يقره أيضا مجلس النواب الذي ⁠يقوده الجمهوريون، وأن يحصل على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ لينجو من استخدام متوقع لحق النقض (‌الفيتو) من ترامب.

وعرقل الجمهوريون خلال العام الماضي محاولتين سابقتين في مجلس الشيوخ بعدما كثفت الإدارة الأميركية الضغط العسكري على ‍فنزويلا بهجمات على قوارب في جنوب البحر الكاريبي منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر: رويترز

