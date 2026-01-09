الشرع يلتقي فون دير لاين مع وفد أوروبي في دمشق

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق اليوم الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهي أرفع مسؤول أوروبي يزور سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع التقى رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق في قصر الشعب بدمشق.

كما ذكرت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل أيضا رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في قصر الشعب بدمشق.

وأوضحت أن الزيارة تأتي ضمن جولة يجريها المسؤولون الأوروبيون في المنطقة، في حين تشهد مدينة حلب بشمال سوريا تطورات عسكرية متسارعة مع خروج مقاتلي قوات تنظيم قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بعد اشتباكات اندلعت الثلاثاء.

والخميس، أكد اجتماع أردني أوروبي دعم "مرحلة انتقالية سلمية وشاملة" في سوريا.

وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أن الطرفين يدعمان "الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا".

وأضاف البيان أن "إصلاح العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني" هما "من المجالات الرئيسية لنجاح عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز".

ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا في مايو/أيار الماضي، كما زار عدة مسؤولين أوروبيين دمشق منذ سقوط نظام الأسد. وفي مارس/آذار، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تقرب من 2,5 مليار يورو لسوريا في عامي 2025 و2026.