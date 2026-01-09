السلطات الأمنية في عدن ترفع حظر التجوال

أعلنت إدارة الأمن في عدن جنوبي اليمن الجمعة إلغاء حظر التجوال الليلي المفروض في المدينة ابتداءً من اليوم نفسه، وذلك عقب تحسُّن الأوضاع الأمنية واستقرار الحالة الميدانية في مختلف المديريات.

وقالت إدارة الأمن -في بيان رسمي- إنها قررت رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين والمركبات داخل أحياء عدن، تفاديًا لأي تداعيات سلبية قد تنجم عن استمرار إجراءات التقييد السابقة، وبما يساهم في دعم عودة الحياة إلى طبيعتها، وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المدينة.

وأوضحت أن القرار جاء عقب تنسيق أمني بين مختلف الجهات المعنية، واستنادًا إلى تقييم شامل للموقف الميداني، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل انتشارها وجهودها لضمان أمن واستقرار المدينة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي رفع حظر التجوال في وقت تشهد فيه عدن تطورات سياسية متسارعة، حيث تزامن القرار مع دعوات للتظاهر أُعلنت مساء الجمعة.

فقد دعت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنظيم مظاهرات السبت في كل من عدن والمكلا، رفضًا لما وصفته بـ"أي حلول منقوصة تستهدف القضية الجنوبية"، وفق بيان عاجل صادر عنها.

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه رسميًا في الداخل والخارج، في تطور وُصف باللافت في المشهد اليمني، لما يحمله من دلالات سياسية على المستويين المحلي والإقليمي، ولكونه يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد الجنوبي ضمن إطار وطني أوسع.

ويمثّل هذا القرار -بحسب محللين- نهاية مرحلة تاريخية للمجلس الذي تأسس في مايو/أيار2017، وتمكّن خلال السنوات الماضية من بسط نفوذ واسع في عدد من المحافظات الجنوبية، عبر سيطرته على مؤسسات مدنية وتشكيلات عسكرية وأمنية متعددة.