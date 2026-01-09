تعديل وزاري محدود في تنزانيا يشمل وزارة الداخلية

أعلنت الرئاسة التنزانية في بيان رسمي أن الرئيسة سامية حسن صولوحو أجرت تعديلا وزاريا محدودا يوم أمس الخميس، شمل وزارات الداخلية والرياضة والإعلام.

وأكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأوضح موقع صحيفة "سيتزن" التنزانية أن أبرز ما حمله التعديل الوزاري كان إقالة وزير الداخلية بونيفاس جورج سيمباشاويني، وتعيين باتروبس كاتامبي خلفا له، في خطوة لافتة نظرا لحساسية هذه الوزارة ودورها المحوري في إدارة الأمن الداخلي والهجرة.

كما شمل التعديل وزارة الرياضة، حيث تم إدخال قيادة جديدة لإعادة هيكلة القطاع الرياضي، إضافة إلى تغييرات في وزارة الإعلام لتعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين ووسائل الإعلام.

ولم يقتصر الأمر على الوزراء، بل امتد ليشمل تعيينات وإعفاءات لنواب وزراء وأمناء دائمين وسفراء، ما يعكس اتساع نطاق التعديل رغم وصفه بالمحدود.

دلالات سياسية

يرى مراقبون أن التعديل الوزاري يحمل إشارات سياسية متعددة، فإقالة وزير الداخلية تُعتبر خطوة بارزة نظرا لحساسية الملفات التي تديرها الوزارة، خصوصا بعد الأحداث الدامية التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما أن إدخال أسماء جديدة في وزارتي الرياضة والإعلام يفسَّر على أنه توجه نحو تعزيز القطاعات الاجتماعية والتواصلية.

