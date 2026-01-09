الداخلية السورية: ربما نلجأ لتحييد "العناصر الإرهابية" بحي الشيخ مقصود

حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا من أن الدولة السورية ستضطر لخيار تحييد العناصر "الإرهابية والمجرمة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، إذا بقي الطرف الآخر على تعنته.

وقال البابا -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إن "الدولة السورية لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية، وكل من يلقي سلاحه فهو مرحب به وسيعامل وفق القوانين الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنها اضطرت إلى الخيار العسكري بسبب تعنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار، واستهداف قواتها للأحياء السكنية والمدنية في حلب.

يذكر أن هيئة عمليات الجيش السوري أعلنت حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الهيئة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت الليلة الماضية أن القوات الأمنية دخلت حي الأشرفية في مدينة حلب بعد مواجهات مع قوات "قسد"، في حين بقي الغموض يخيم على الوضع في حي الشيخ مقصود.

واتهم البابا من وصفهم بمقاتلي حزب العمال الكردستاني برفض الخروج من الشيخ مقصود والمخاطرة بتحوليه إلى منطقة عمليات عسكرية، مؤكدا أنهم أحرقوا عددا من بيوت الأهالي الذين غادروا المنطقة وقاموا بإعدام بعض الشبان الكرد الذين رفضوا حمل السلاح ضد الدولة السورية.

وأشار إلى أن السلطات السورية قامت بفتح العديد من الممرات الإنسانية الآمنة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وأعطت مُهَلا عديدة من أجل استكمال خروج المدنيين، مشددا على أن غاية الدولة السورية هي تأمين المدنيين في حلب، وأن خيارها الإستراتيجي هو تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار الذي وقعته الحكومة السورية مع "قسد".

من جهة أخرى، أكد المسؤول السوري أن أعدادا كبيرة من فلول النظام المخلوع -وخاصة من منتسبي الأجهزة الأمنية وتحديدا فرع أمن الدولة وفرع الأمن السياسي- كانوا قد هربوا من مدينة حلب بعد تحريرها إلى داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وانخرطوا في القتال مع حزب العمال الكردستاني ضد الدولة السورية.

وأضاف البابا أن الدولة السورية تعرف هؤلاء العناصر بشكل جيد ولديها معلومات كاملة عنهم.