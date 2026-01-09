أين الخطأ؟.. جنوح حيتان على شواطئ نيوزيلندا يثير الجدل

أثار جنوح مجموعة حيتان على شواطئ نيوزيلندا جدلا على منصات التواصل الاجتماعي حول أسبابه الحقيقية، في وقت تتزايد فيه مثل هذه الحوادث عالميا، وسط تساؤلات عن دور النشاط البشري في تهديد حياة هذه الكائنات البحرية.

وعلقت مجموعة من الحيتان في مياه ضحلة قرب الشاطئ بعدما خرجت عن مساراتها الطبيعية مع حركة المد، مما أدى إلى نفوق 6 حيتان من أصل 15 حوتا، في حادثة استدعت تدخلا عاجلا من فرق الإنقاذ والمتطوعين.

وعملت الفرق المختصة على إنعاش الحيتان والإبقاء عليها حية إلى حين عودة المد، برش أجسامها بالمياه بشكل متواصل لمنع الجفاف وتغطيتها بقطع قماش مبللة، في جهود مضنية لإنقاذ ما تبقى من المجموعة.

وتسبح الحيتان عابرة البحار والمحيطات ضمن مجموعات يكون لها قائد، وتعتمد في ملاحتها على نظام طبيعي يسمى الملاحة بالصدى، يعمل كرادار بيولوجي لتحديد المواقع ورصد العوائق ومصادر الغذاء.

ويقوم هذا النظام على إصدار الحيتان نبضات صوتية تنتشر في الماء وتصطدم بقاع البحر أو الكائنات أو الصخور قبل أن ترتد إليها على شكل صدى، يحلله دماغ الحوت ويحوله إلى خريطة ثلاثية الأبعاد.

غير أن هذا النظام قد يختل في المياه الضحلة أو المناطق ذات القيعان الرملية المائلة، كبعض سواحل نيوزيلندا حيث لا ينعكس الصوت بوضوح، مما يفسر جزئيا سبب جنوح الحيتان في هذه المناطق تحديدا.

ورصد برنامج شبكات (2026/1/9) جانبا من تعليقات النشطاء على هذه الحادثة، حيث كتب قاز:

يُعتقد أن أجهزة السونار المستخدمة في المركبات البحرية تشوش على الحيتان، مما يجعلها تجنح على الشواطئ، لأن الحيتان تستخدم السونار حيث خلقها الله بهذه الحاسة

بدورها، أشارت سلومي إلى تأثير النشاط البحري على الحيتان، فغردت:

بسبب الموجات الصوتية التي تصدرها البواخر والسفن في أثناء العمل؛ الحيتان حساسة جدا لهذا الصوت

أما محمد، فحمّل الإنسان المسؤولية عن المأساة، معتبرا أن التلوث البحري السبب الرئيس وراء جنوح الحيتان، فكتب:

هذا سببه التلوث الذي حل بالبحار على يد الإنسان؛ يرمون البلاستيك في البحار وبعدما تحدث المصيبة يصحون. الله أعلم، إيش العجائب اللي واجهتها الحيتان حتى تغادر موطنها

وذهب مكي إلى ربط الظاهرة بالأنشطة العسكرية البحرية، مستبعدا تفسير خطأ القائد، فغرد:

لا يمكنها أن تضل أو تثق بقائدها فقط. إنها التجارب النووية وموجات الغواصات التي تصيبها بالجنون

في المقابل، أكدت سارة على دور أجهزة السونار العسكرية في حوادث جنوح الحيتان، مستندة إلى التجارب العلمية، فكتبت:

التفسير الوحيد الذي تم إثباته بالتجربة هو أن أجهزة السونار القوية التي تُستعمل، خصوصا لأغراض عسكرية، تتسبب في اضطراب حاد لدى الحيتان بكل أنواعها، وغالبا تتسبب في هروبها نحو المياه الضحلة ثم نفوقها على الشواطئ

وتنتمي الحيتان التي جنحت في نيوزيلندا إلى فصيلة "الحوت الطيار"، التي يتراوح طولها بين 4 و6 أمتار وقد يصل وزنها إلى نحو 3 أطنان، وقد تعيش عمرا يصل إلى 60 عاما.

وتصنف الحيتان ضمن الكائنات الاجتماعية التي تعيش ضمن مجموعات وأسراب كوسيلة للحماية والنجاة، غير أن هذا السلوك الجماعي قد يتحول إلى مصدر خطر عندما يخطئ القائد ويقود المجموعة نحو الشاطئ.