"أسوأ لاعبة تنس في العالم".. ظهور كارثي لمصرية بكينيا يشعل المنصات

أثارت مشاركة لاعبة مصرية في بطولة "آي تي إف دبليو 35" العالمية للتنس في نيروبي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أداء وُصف بالكارثي وسط تساؤلات حول كيفية حصولها على بطاقة الدعوة للمشاركة في البطولة الاحترافية.

وتستضيف العاصمة الكينية نيروبي سنويا بطولة "آي تي إف دبليو 35" التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، وتشارك فيها لاعبات محترفات من مختلف دول العالم، بينهن مصنفات ضمن أفضل 500 لاعبة على المستوى العالمي.

وشاركت في البطولة لاعبتان مصريتان محترفتان هما لميس الحسين عبد العزيز صاحبة المرتبة 399 عالميا، وساندرا سمير بالمركز 467 عالميا، حيث تصدرتا قائمة العشرة الكبار في البطولة.

لكن اللاعبة المصرية الثالثة هاجر عبد القادر خاضت مباراة واحدة فقط وُصفت بالكارثية، حيث خسرت أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة في المركز 1026 عالميا، بنتيجة قاسية 6-0 و6-0، في هزيمة ساحقة أثارت موجة من التعليقات والسخرية.

مستوى ضعيف

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو من المباراة كشف أداء هاجر الغريب، إذ ظهرت بمستوى ضعيف للغاية وكأنها تمسك مضرب التنس للمرة الأولى في حياتها، في مشهد أثار استغراب المتابعين والمختصين على حد سواء.

وارتكبت هاجر 20 خطأ مزدوجا من أصل 24 إرسالا، بنسبة نجاح لم تتجاوز 8%، كما فازت بثلاث نقاط فقط لم تكن بمجهودها، بل بسبب أخطاء إرسال من منافستها الألمانية شيدل، في أداء اتضح معه جهلها بأساسيات وقواعد اللعبة.

وتحولت قصة مشاركة اللاعبة المصرية إلى حديث صحف عالمية، ووُصفت بأنها من بين أسوأ ما شهدته اللعبة، بل وصفها البعض بأنها أسوأ لاعبة تنس في العالم، في وصف قاسٍ عكس حجم الصدمة التي أحدثها أداؤها.

ورصد برنامج شبكات (2026/1/9) جانبا من تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأداء الضعيف، حيث كتب مصطفى:

السؤال المهم: تم منحها دعوة بناء على إيه؟ ليس لها سجل ولا تصنيف ولا أي صفة فنية أو رسمية في مصر كيف تمنح في بطولة دولية؟

بدوره، حاول أحمد التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للاعبة، فغرد:

الموضوع مش محتاج كل الهيصة دي.. دي لاعبة بتحب التنس واشتركت في بطولة بتمثل فيها نفسها والموضوع انتهى

أما كرمان فانتقد استغلال هاجر للفرصة رغم عدم امتلاكها المؤهلات اللازمة، فكتب:

فكرة إننا مبعرفش أعوم وتجيلي فرصة أشترك في بطولة دولية للسباحة يبقى أستاهل كل اللي يجرالي.. لأني مكنتش حقيقي مع نفسي واستغليت فرصة كان حد تاني أحق بيها

في المقابل، دافعت مريم عن اللاعبة ورفضت السخرية منها بهذا الشكل، فغردت:

بغض النظر عن النتيجة أو المستوى الفني.. مفيش حد يستحق السخرية بالشكل ده.. الرياضة محاولات

ودعا إسلام إلى وضع ضوابط تنظيمية أكثر صرامة لتفادي تكرار مثل هذه المواقف المحرجة، فقال:

المفروض يكون فيه قانون يمنع مشاركة لاعب في بطولة دولية باسم البلد بدون الحصول على موافقة من اتحاد اللعبة في بلده

وفي محاولة لتوضيح ملابسات مشاركة هاجر، أوضح الاتحاد الكيني للتنس، في بيان رسمي، أن "اللاعبة المصرية كانت الوحيدة التي طلبت بطاقة دعوة، وبعد انسحاب إحدى اللاعبات، منحناها البطاقة بناء على معلومات قدمتها تفيد بأنها تمتلك الخبرة التنافسية اللازمة".

إعلان

لكنّ الاتحاد الكيني أقر واعترف بخطئه في منح البطاقة، مؤكدا أن قراره لم يكن صائبا، في اعتراف نادر يكشف حجم الإحراج الذي سببته المشاركة للجهة المنظمة وللاعبة على حد سواء.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي للتنس، فإن بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات تُمنح للاعبين المؤهلين بناء على تقدير من الجهة المنظمة للبطولة، وبموافقة من الاتحاد الوطني المضيف، في نظام يفترض أن يضمن جودة المشاركات.

أما الاتحاد المصري للتنس فتبرأ من اللاعبة، وأكد أنها غير مسجلة لديه، وقال في بيان رسمي: "لم يكن لنا أي دور في ترشيح اللاعبة أو منحها هذه البطاقة، ولم نشارك بأي شكل من الأشكال في مشاركتها بالبطولة".