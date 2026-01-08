15 حزبا ومكونا سياسيا يمنيا يؤيدون قرارات المجلس الرئاسي

تعز- أعلنت 15 حزبا ومكونا سياسيا في اليمن، الخميس، تأييدها للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي التي من بينها إسقاط العضوية الرئاسية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب والمكونات السياسية، أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني، إضافة إلى أحزاب العدالة والبناء والائتلاف الوطني الجنوبي.

وقال البيان "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية أحزابا ومكوّنات سياسية، والتزاما بدعم الشرعية الدستورية وحماية السلم الأهلي، نؤكد دعمنا الكامل لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي اليوم، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق".

وأضاف البيان أن هذه "قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية".

واعتبر البيان هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وفق البيان.

وأشاد البيان بـ"الدور المسؤول للتحالف العربي بقيادة السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة".

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر أمس الأربعاء قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وإحالته إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى"، قبل أن يعلن التحالف بقيادة السعودية هروب الزبيدي من عدن إلى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وصولا إلى الإمارات.

كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس قرارات أخرى من بينا إقالة وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ عدن وإحالتهم إلى التحقيق.