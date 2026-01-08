وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة أفريقية تشمل إثيوبيا والصومال وتنزانيا وليسوتو

بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، جولة أفريقية تشمل 4 دول هي إثيوبيا والصومال وتنزانيا وليسوتو، وذلك في الفترة من الأربعاء وحتى 12 يناير/كانون الثاني، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

وتأتي الجولة في إطار تقليد دبلوماسي متواصل منذ 36 عاما، حيث تكون أفريقيا الوجهة الأولى لوزير الخارجية الصيني مع بداية كل عام.

ومن المقرر أن يحضر وانغ يي حفل إطلاق "عام الصين-أفريقيا للتبادل الشعبي" في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو العام الذي اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة أفارقة على تخصيصه لعام 2026، بمناسبة مرور 70 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الأفريقية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الجولة تهدف إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ودعم التبادل الحضاري بين الجانبين.

تعاون اقتصادي متنام

وتأتي الجولة بعد عام 2025 الذي شهد الذكرى الـ25 لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث واصلت الصين موقعها كأكبر شريك تجاري للقارة للعام الـ16 على التوالي.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 314 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، بزيادة 17.8% عن العام السابق، وهو رقم قياسي تجاوز حاجز الـ300 مليار دولار لأول مرة.