وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة واليمن والسودان وسوريا".

وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن الوزير روبيو بحث مع نظيره السعودي التنسيق المستمر لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزير السعودي التقى روبيو، ضمن زيارته إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما التقى الوزير السعودي في واشنطن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، ونائب رئيس اللجنة غريغوري ميكس، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة.

وقبل أسبوع، أجرى الجانبان محادثات هاتفية بشأن التوترات المستمرة الحاصلة في اليمن، وناقشا القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق بيان للخارجية الأميركية يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات وأزمات في اليمن وغزة وسوريا والسودان ولبنان.