كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح إسرائيل "الضوء الأخضر" لشن هجوم على لبنان بسبب رفض حزب الله تسليم سلاحه.

وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو أكد لوزرائه أن إسرائيل قد حصلت على دعم واشنطن للتحرك العسكري ضد لبنان في حال استمر حزب الله في رفض تنفيذ مطالب نزع سلاحه.

ولم يعلق الجانب الأميركي على ما ورد في تقرير هيئة البث الإسرائيلية بشأن التصريحات الإسرائيلية.

هجمات إسرائيلية

وفي السياق ذاته، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء جرافة في منطقة جنوب لبنان، كما فجّر مبنى سكنيا، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وجاء هذا التصعيد بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جرافة في محيط حي أبو اللبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قامت بتفجير مبنى من 3 طوابق في منطقة باب الثنية غرب مدينة الخيام، دون توضيح طريقة التفجير.

في الوقت ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات جوية على مرتفعات منخفضة ومتوسطة فوق عدد من القرى الجنوبية اللبنانية، وصولا إلى مدينة صيدا، مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء النبطية.

خطة عسكرية شاملة

وذكرت هيئة البث أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة عسكرية شاملة لشن هجوم على أهداف تابعة لحزب الله إذا فشلت الحكومة اللبنانية والجيش في تنفيذ قرار نزع سلاح الحزب.

وحينها، نقلت الهيئة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة أُبلغت أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد حزب الله، حتى لو تطلب الأمر شن حرب شاملة، وهو ما يهدد بعودة القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

إعلان

وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت في أغسطس/آب الماضي خطة تتضمن حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وهو ما رحب به الجيش اللبناني في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

في المقابل، رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بشكل قاطع نزع سلاح الحزب، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضعف لبنان أمام التهديدات الإسرائيلية، داعيا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في الآونة الأخيرة تصريحات تتحدث عن استعداد جيش الاحتلال لاستكمال خطط الهجوم على مواقع حزب الله، في حال استمرت الحكومة اللبنانية في عدم تنفيذ تعهداتها بنزع سلاح الحزب.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر تنفيذ غارات شبه يومية على الأراضي اللبنانية. كما تستمر في احتلال 5 تلال لبنانية في جنوب لبنان، كانت قد استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى في الجنوب اللبناني.