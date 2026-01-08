هجمات روسية تغرق جنوب شرقي أوكرانيا في الظلام
قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن هجمات شنتها القوات الروسية في وقت متأخر من أمس الأربعاء أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتين جنوب شرقي البلاد.
وقالت الوزارة -في بيان على تلغرام- "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل… وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".
وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين المذكورتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، بينما تواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار الكهربائي، وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.
وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.
وكتبت على تلغرام أن "أنظمة الطاقة في أوكرانيا تتعرض لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالنور الكهربائي والتدفئة".
وقالت "إن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطا إضافيا على البنية التحتية الحيوية".