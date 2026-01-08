من عدن إلى "أرض الصومال" فأبوظبي.. كيف هرب عيدروس الزبيدي؟

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أنه إلحاقا لبيان قيادة قوات التحالف يوم أمس الأربعاء الذي تضمن معلومات عن ملابسات هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى جهة غير معلومة، توفرت معلومات استخبارية، وهذا تسلسلها:

1- بداية الهروب

بدأت الأحداث في 4 يناير/كانون الثاني 2026، حينما وجهت قيادة قوات التحالف استدعاء رسميا لعيدروس الزبيدي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة.

كان الهدف من الاستدعاء مناقشة أسباب التصعيد العسكري لقوات المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وفي يوم 6 يناير/كانون الثاني، أبدى الزبيدي موافقته على الحضور وتوجه وفده إلى المطار.

2- مغادرة غامضة

بالتزامن مع الاستعداد للمغادرة، رصدت المعلومات الاستخبارية وفقا للتحالف تحركات قام بها الزبيدي، شملت:

تحريك تعزيزات:

نقل عيدروس مدرعات وأسلحة ثقيلة من معسكري "حديد" و"الصويلح" باتجاه الضالع في منتصف الليل وفق بيان التحالف.

توزيع أسلحة:

قام بتوزيع ذخائر على عناصر داخل عدن بهدف زعزعة الاستقرار، حسب بيانات الحكومة اليمينة والتحالف.

جرى تأخير رحلة الخطوط اليمنية لأكثر من 3 ساعات، لتقلع لاحقا وهي تحمل قيادات المجلس الانتقالي، بينما تبيّن أن الزبيدي لم يكن على متنها، بل فرّ إلى جهة غير معلومة في تلك اللحظة.

3. المسار البحري:

كشف التحالف أن الزبيدي سلك مسارا بحريا للهروب من عدن إلى "أرض الصومال".

الوسيلة:

استخدم واسطة بحرية تحمل علم "سانت كيتس ونيفيس" (وهي ذاتها المرتبطة بالسفينة "غرين لاند" التي نقلت أسلحة للمكلا سابقا).

الوجهة:

انطلق من ميناء عدن ليلا باتجاه إقليم "أرض الصومال".

الوصول:

وصل عيدروس والفارون معه إلى ميناء "بربرة" ظهر الأربعاء بعد تعمّد إغلاق نظام التعريف للتمويه.

اتصل عيدروس بضابط يُكنى أبو سعيد اتضح أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وفق بيان التحالف.

4. المسار الجوي:

انتقلت عملية الهروب من البحر إلى الجو تحت تنسيق مباشر:

استقل الزبيدي طائرة كانت في انتظاره تحت إشراف ضباط إماراتيين، حيث هبطت أولا في مطار مقديشو وبقيت لمدة ساعة.

غادرت الطائرة باتجاه الخليج العربي عبر بحر العرب، وأُغلق نظام التعريف فوق خليج عُمان.

أُعيد تشغيل نظام التعريف قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار "الريف" العسكري بالعاصمة أبوظبي مساء أمس.

5- مفقودون:

بيان التحالف أوضح أن مصير أحمد حامد لملس ومحسن الوالي لا يزال مجهولا، حيث انقطعت الاتصالات بهما بعد أن كانا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه.

6. تداعيات

أدت هذه التطورات منذ أمس إلى ردود فعل فورية من الحكومة الشرعية والتحالف:

إسقاط العضوية:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بـ إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته للتحقيق أمام النائب العام.

التدخل الأمني:

انتشرت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمينة والتحالف بعدن إلى جانب تسلم "قوات العمالقة" مؤسسات في عدن وإعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي حظر تجوال ليليا.