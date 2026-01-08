منتدى الجزيرة 17 يناقش تحولات القضية الفلسطينية في عالم متعدد الأقطاب

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكل عالم متعدد الأقطاب"، في الفترة من 7 إلى 9 فبراير/شباط المقبل.

ويركز المنتدى الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من صنَّاع القرار والباحثين والخبراء والإعلاميين من مختلف مناطق العالم، على تحليل التحولات الجيوسياسية والإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في أعقاب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وانعكاساتها على موازين القوى الإقليمية والدولية.

كما يناقش المنتدى على مدى 3 أيام، موقع العالم العربي في خضم هذه التحولات، في ظل أزمات داخلية وصراعات إقليمية متشابكة، وتراجع فاعلية الأطر العربية الجماعية، مقابل صعود أدوار قوى إقليمية فاعلة واتساع هوامش تأثيرها في قضايا الأمن والاستقرار.

ويخصص منتدى الجزيرة الـ17 اليومين الأولين للنقاشات السياسية والإستراتيجية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية ومستقبل النظام الدولي، إذ تتناول الجلسات ملفات غزة ما بعد الحرب، ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحولات الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى موقع الشرق الأوسط في عالم يشهد تراجع احتكار القيادة الدولية وتعدد مراكز القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.

أما اليوم الثالث من المنتدى، فيتناول محور صناعة التأثير والسرديات، مع التركيز على دور المؤثرين وصناع المحتوى في تشكيل الرأي العام العالمي اتجاه القضية الفلسطينية، وستناقش جلساته كيفية توظيف المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في كسر احتكار الرواية التقليدية، وتحويل التعاطف الشعبي إلى ضغط سياسي وإنساني فعَّال، وربط القضية الفلسطينية بقضايا عالمية مثل البيئة والمقاطعة وتجارة السلاح والفقر والعدالة الإنسانية.

ويتضمن برنامج اليوم الأخير أيضا عرضا خاصا ومناقشة لفيلم وثائقي من إنتاج منصة الجزيرة 360 بعنوان "الطبيب الأخير"، وسيُبحث فيه دور السينما بوصفها أداة توثيق ومساءلة وبناء سرديات قادرة على التأثير في الرأي العام وصناع القرار ضمن مقاربات تجمع بين البعد الإنساني والوظيفة السياسية للخطاب الثقافي.

ويأتي منتدى الجزيرة الـ17 امتدادا لمسار سنوي دأبت شبكة الجزيرة على تنظيمه، بوصفه منصة مفتوحة للحوار والنقاش تجمع باحثين وخبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى وقراءة التحولات السياسية والإستراتيجية الكبرى ومقاربة القضايا التي تمسّ المنطقة والعالم في لحظات مفصلية.