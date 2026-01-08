مكالمة بين ستارمر وترامب بشأن غرينلاند وفنزويلا

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء بشأن غرينلاند وأوكرانيا والعملية الأميركية في فنزويلا.

وأضافت الحكومة في بيان أن الجانبين ناقشا العملية المشتركة لاعتراض ناقلة النفط "مارينيرا" والتقدم بشأن أوكرانيا والعملية الأميركية في فنزويلا.

وقال ستارمر في ‌وقت سابق إنه يقف إلى جانب الدانمارك في دفاعها ‌عن غرينلاند، وشدد على ‌أن "غرينلاند ومملكة الدانمارك وحدهما" يمكنهما تقرير مصير الجزيرة، وذلك ‌بعد أن قال ترامب إنه بحاجة إليها لأسباب دفاعية.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قدمت مساعدة "عملياتية" للولايات المتحدة في السيطرة على ناقلة النفط الروسية "بيلا 1" -التي أُعيد تسميتها مارينيرا- في مضيق بين بريطانيا وآيسلندا وغرينلاند، بعد تلقي طلب مساعدة من واشنطن، والتي تطاردها القوات الأميركية منذ أيام.

وبخصوص فنزويلا، صرح ستارمر الاثنين الماضي بأنه على الولايات المتحدة توضيح أسباب تصرفاتها بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، واصفا الوضع بأنه "غير واضح".