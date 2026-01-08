مصرع 22 مهاجرا إثيوبيا في حادث انقلاب شاحنة بعفر

أعلنت السلطات المحلية في إقليم عفر شمالي إثيوبيا، الثلاثاء، أن 22 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 65 آخرون بجروح، إثر انقلاب شاحنة كانت تقل عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء على طريق سريع قرب مدينة سمرا، الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات غرب جيبوتي.

وقالت دائرة الاتصالات في الإقليم، عبر بيان على فيسبوك، إن "الحادث وقع عندما انقلبت شاحنة كانت تقل مواطنين تعرّضوا للتضليل من قِبل سماسرة غير قانونيين، ولم يدركوا خطورة مسار الرحلة".

وأضاف البيان أن الحكومة الإقليمية باشرت عمليات إنقاذ منذ اللحظة الأولى، وتعمل حاليا على ضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية الكاملة في مستشفى دوبتي المرجعي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وذويهم.

طريق شرقي محفوف بالمخاطر

يُعدّ إقليم عفر أحد أبرز نقاط الانطلاق لما يُعرف بـ"المسار الشرقي"، وهو الطريق الذي يسلكه آلاف المهاجرين من دول القرن الأفريقي، ومنها إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي، سعيا للوصول إلى دول الخليج بحثا عن فرص عمل.

ويعبر معظم هؤلاء المهاجرين البحر الأحمر من جيبوتي إلى اليمن، غالبا في ظروف خطرة ووسط استغلال شبكات التهريب.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، سجّل بين يناير /كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2025 نحو 890 حالة وفاة أو اختفاء على هذا المسار، وهو رقم يفوق ضعف حصيلة الفترة نفسها من عام 2024، ويُعد الأعلى منذ بدء التوثيق عام 2022.

وأوضحت المنظمة أن عدد التحركات على الطريق الشرقي ارتفع بنسبة 24% خلال العام الماضي، ليصل إلى 351 ألفا، نتيجة استئناف جمع البيانات في اليمن وزيادة سرعة التدفقات وتغيير المسارات لتفادي الرقابة في جيبوتي والصومال.