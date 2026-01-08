كاتب بريطاني: أحنّ إلى أيام النفاق الأميركي

في مقال تحليلي بصحيفة تايمز اللندنية، رصد الكاتب هوغو ريفكيند ما اعتبره تحولا جذريا في الخطاب السياسي الأميركي من "النفاق الأخلاقي" إلى "الوقاحة الصريحة"، محذرا من أن عالم السياسة عندما يصبح بلا أقنعة أخلاقية قد يكون أكثر خطورة من عالم يتزين بشعارات زائفة.

وأوضح أن الولايات المتحدة انتقلت في عهد الرئيس دونالد ترامب من مرحلة "النفاق السياسي التقليدي" إلى حقبة تتسم بصراحة "فجّة" عن المصالح والقوة، دون أي محاولة لتغليفها بخطاب أخلاقي أو إنساني.

واستهل الكاتب البريطاني مقاله باستدعاء مقولة للكاتب الراحل كريستوفر هيتشنز مفادها أن الإعلام الأميركي يؤمن بأن "النفاق أفضل من انعدام الصدق تماما"، مؤكدا أنه بات يميل إلى هذا الرأي بعدما شاهد كيف تخلّت واشنطن عن لغتها الأخلاقية القديمة في تبرير تدخلاتها الخارجية.

وضرب الكاتب مثالا بتصريحات ترامب حول فنزويلا حين قال "سوف ندير كل شيء.. سنستعيد نفطنا"، وبكلام مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر حول غرينلاند التي أعلن فيها أن أحدا "لن يخوض حربا عسكرية مع الولايات المتحدة من أجل مستقبل" تلك الجزيرة.

واعتبر ريفكيند تلك التصريحات تمثل قطيعة كاملة مع إرث الرؤساء الأميركيين السابقين، موضحا أنه بينما كان جورج بوش الابن يُغلّف غزوه العراق بوعود لشعب تلك البلاد بـ"الحرية" و"احترام المواطنين"، وكان رونالد ريغان يتحدث عن أميركا واصفا إياها بأنها "مدينة ساطعة على تلة" و"منارة" للقيم، فإن إدارة ترامب لا تُلقي بالا للجذور الفلسفية أو الأخلاقية لأفعاله.

ووفقا للمقال، فإن خطاب الإدارة الأميركية الذي يتبنى شعار "أميركا أولا" أطاح بمفهوم الإنسانية العالمية لصالح دائرة ضيقة من المصالح القومية البحتة، حيث بات قادة واشنطن يفاخرون بازدرائهم لفكرة الواجب الأخلاقي العالمي، ويسخرون ممن لا يزال يتمسك بها.

"النفاق السياسي الأميركي" الذي كان يمارسه الرؤساء السابقون كان يجعلهم أفضل مما هم عليه في الواقع، وبدونه، تجد أوروبا نفسها وحيدة في عالم تحكمه القوة المجردة من أي قناع أخلاقي.

ولم يعد ترامب -بحسب كاتب عمود الرأي في مقاله- يكلّف نفسه عناء الادعاء بأن تدخلاته الخارجية قد تعود بالنفع على الشعوب الأخرى، سواء في فنزويلا أو أوكرانيا أو غرينلاند.

وخلص ريفكيند إلى نتيجة مؤلمة للأوروبيين، وهي أنهم تُركوا وحدهم ليرددوا ترانيم الواجب الأخلاقي والحرية بصوت يزداد وهنًا في عالم لم يعد يعترف إلا بالقوة والمصلحة، مؤكدا أن "النفاق السياسي الأميركي" الذي كان يمارسه الرؤساء السابقون كان يجعلهم أفضل مما هم عليه في الواقع، وبدونه، تجد أوروبا نفسها وحيدة في عالم تحكمه القوة المجردة من أي قناع أخلاقي.