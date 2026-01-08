قتيلان و6 إصابات في إطلاق نار بساحة كنيسة في ولاية يوتا الأميركية

قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون وُصفت إصابات بعضهم بالحرجة في إطلاق نار أثناء جنازة بساحة كنيسة في مدينة سولت ليك التابعة لولاية يوتا الأميركية.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الأميركية أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة جرت، أمس الأربعاء، في ‍ساحة مواقف السيارات خارج الكنيسة، مؤكدا أن الوضع لا يزال غير مستقر، وأن الشرطة شرعت بمطاردة مشتبه بهم.

وقال أحد أفراد الشرطة ‌خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق: "لا نعتقد أن الهجوم تعمّد استهداف دين بعينه أو أي شيء من هذا القبيل".

وأكدت الشرطة أن الواقعة أسفرت عن سقوط 8 ضحايا على الأقل، لقي ‌اثنان منهم حتفهما بسبب الإصابات، بينما وصفت حالة 3 آخرين بأنها حرجة، لكن لم تتضح حالة باقي ‌المصابين، وأضافت أنها تسعى لاستجواب الشهود ‌من بين عشرات حضروا الجنازة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث متكررة من إطلاق النار في ظل انتشار الأسلحة النارية، وتحصد تلك الحوادث مئات الأرواح سنويا في مختلف الولايات.