قبل غرينلاند.. لوباريزيان: هكذا توسعت الولايات المتحدة عبر الصفقات

قالت صحيفة لوباريزيان إن صانع الصفقات في البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب، يدرس بنشاط الاستحواذ على غرينلاند الإقليم الدانماركي الحاصل على الحكم الذاتي، مما يثير بعض القلق بين الأوروبيين، ولكنه يندرج في سياق تقليد توسعي أميركي راسخ.

واستعرضت الصحيفة -في تقرير بقلم ليو أغيس- الخلفية التاريخية للنزعة التوسعية الأميركية على ضوء إعلان ترامب عزمه دراسة شراء غرينلاند، في خطوة أثارت قلقا واسعا بشأن مستقبل هذا الإقليم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا الطرح ليس معزولا ولا غير مسبوق، بل يندرج ضمن تقليد أميركي قديم اعتمد على مزيج من الضغط السياسي والتهديد والتفاوض والصفقات المالية لتوسيع رقعة الولايات المتحدة منذ استقلالها عام 1776.

وعادت لوباريزيان إلى محطات مفصلية في التاريخ الأميركي، بدءا من شراء لويزيانا من فرنسا عام 1803، مرورا بضم فلوريدا من إسبانيا، وانتزاع مساحات شاسعة من المكسيك عقب حرب 1848، وصولا إلى شراء ألاسكا من روسيا عام 1867، وهي صفقة سخر منها العالم في البداية قبل أن تثبت قيمتها الإستراتيجية والاقتصادية لاحقا.

كما تطرقت الصحيفة إلى توسع النفوذ الأميركي خارج القارة عبر الاستحواذ على الفلبين وبورتوريكو وغوام بعد الحرب مع إسبانيا عام 1898، ثم شراء جزر العذراء من الدنامارك عام 1917.

وخلصت الصحيفة إلى أن الاهتمام الأميركي بغرينلاند يعكس استمرارية هذا النهج القائم على "الصفقات" في بناء القوة الأميركية، مشيرة إلى أنه يواجه هذه المرة واقعا مختلفا، لأن الإقليم بدعم من الدانمارك، يؤكد أنه ليس معروضا للبيع وأن تقرير مصيره شأن داخلي.

وبينما تلوح واشنطن مجددا بكل الخيارات، ومن بينها العسكرية، يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة غرينلاند على مقاومة الضغوط الأميركية في ظل التوازنات الجيوسياسية الراهنة.

وكان ترامب قد حاول شراء الجزيرة في أغسطس/آب 2019 لكنّ حكومة الدانمارك وغرينلاند رفضتا، وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعرب كذلك عن أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند وسيطرتها عليها أمر ضروري للأمن القومي والحرية العالمية.

وقال ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدانمارك على منحها لواشنطن.

وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وآيسلندا وبريطانيا، لأن تلك المياه تعد بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.