عراقجي من بيروت: ندعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان، مؤكدا دعمه لسيادته ووحدته الوطنية.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، إنه سيجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء، ووزير الخارجية في لبنان، مؤكدا أن الهدف الأساسي من زيارته لبنان هو بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف: "نحن عازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينا أن التبادل التجاري مع بيروت بلغ 110 ملايين دولار.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن المنطقة "تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل مثل ما تشهده حاليا من الكيان الصهيوني الذي ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأكد أن بلاده تتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار، قائلا إن زيارته تأتي في توقيتها الأهم بلبنان.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن أميركا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومُنيت إستراتيجيتهما بالفشل الذريع، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.

وقال: "نحن جاهزون لأي وضعية كانت ولا نرغب في الحرب، ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض".