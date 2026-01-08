استشهاد طفلة في جباليا والاحتلال يستهدف قياديا بحماس

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفلة صباح اليوم الخميس جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، خارج منطقة انتشار جيش الاحتلال، فيما قالت إسرائيل في وقت سابق إنها استهدفت قياديا بارزا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال القطاع.

وذكر الإسعاف والطوارئ في غزة أن الطفلة همسة حوسو (11 سنة) استشهدت جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمدينة جباليا غرب معسكر جباليا، وخارج المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع.

وأفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار متكرر من الطيران المروحي شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما تشهد المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى في مدينة دير البلح ومخيم البريج قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال وطائراته المروحية، منذ ساعات الصباح.

وأمس الأربعاء أصيب فلسطينيان في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وقال مراسل الجزيرة إن الغارة استهدفت منزلا في شارع يافا خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي في الحي الواقع شرقي مدينة غزة. ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح المصابين بالخطيرة.

قيادي في حماس

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء أمس الأربعاء، إن جنوده هاجموا قياديا بارزا في حركة حماس كان يخطط لشن هجمات ضد قوات الجيش شمال غزة، وإن الجيش رد على إطلاق النار على قواته حسب البيان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن مسلحين من حماس أطلقوا النار على منطقة تتمركز فيها قواته شمال قطاع غزة، واعتبر الجيش أن إطلاق النار انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد تعبيره.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف بهجوم الجيش في غزة قيادي في كتائب القسام برتبة قائد كتيبة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.