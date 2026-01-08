استشهاد طفلة في جباليا برصاص جيش الاحتلال

مصدر في الإسعاف: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جباليا خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال

استشهدت الطفلة همسة حوسو، البالغة من العمر 11 عامًا، جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في منطقة الفالوجا بمدينة جباليا غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خارج المنطقة الصفراء.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار متكرر من الطيران المروحي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما تشهد المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى في مدينة دير البلح ومخيم البريج قصفًا مدفعيًا مكثفًا وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال وطائراته المروحية، منذ ساعات الصباح.

يأتي ذلك في غضون رصد تقدم عدد من آليات الاحتلال وعربة مفخخة إلى محيط مقبرة "البطش"، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، تحت غطاء ناري داخل الخط الأصفر.

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بسقوط مصابين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، في حين قال جيش الاحتلال إنه استهدف قياديا في حركة حماس شمال القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارة استهدفت منزلا في شارع يافا خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في الحي الواقع شرقي مدينة غزة. ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح عدد من المصابين بالخطيرة.

من جانبها، أفادت وكالة الأناضول بأن فلسطينيين اثنين استشهدا إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأصيب 3 آخرون.

هذا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده هاجموا قياديا بارزا في حركة حماس كان يخطط لشن هجمات ضد قوات الجيش شمال غزة، وإن الجيش رد على إطلاق النار على قواته.

وأضاف البيان أن مسلحين من حماس أطلقوا النار في وقت سابق اليوم الأربعاء على منطقة تتمركز فيها قواته شمال قطاع غزة، واعتبر الجيش أن إطلاق النار انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد تعبيره.

من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف بهجوم الجيش في غزة قيادي في كتائب القسام برتبة قائد كتيبة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.