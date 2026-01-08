انقطاع الإنترنت بإيران وبزشكيان يدعو لضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات

قالت مجموعة مراقبة الإنترنت (⁠نتبلوكس) إن ​إيران تشهد انقطاعا كاملا لخدمة ⁠الإنترنت اليوم الخميس، في حين دعا الرئيس الإيراني لضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات.

وقالت نتبلوكس، في بيان نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "البيانات المباشرة تشير إلى أن إيران تشهد الآن انقطاعا تاما للإنترنت على مستوى البلاد".

وأضافت أن هذا الأمر "يأتي في أعقاب سلسلة إجراءات رقابة رقمية تستهدف المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وتعرقل حق الناس في التواصل في لحظة حرجة".

مواجهات بمناطق عدة

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثاني عشر في البلاد، وسط تقارير عن مواجهات في مناطق عدة.

وقال بزشكيان في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "يجب تجنّب أي سلوك عنيف أو قسري"، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس" و"الحوار والتواصل والاستماع إلى مطالب الشعب".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن شرطيا قُتل طعنا خلال اضطرابات قرب العاصمة طهران، مع دخول الاحتجاجات على غلاء المعيشة في إيران يومها الثاني عشر.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "شاهين دهقان"، وهو شرطي في مدينة ملارد في غرب طهران، قُتل طعنا "أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات في المنطقة"، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي القتل.

وبمقتل الشرطي، ارتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن إلى 4 منذ بدء الاحتجاجات، إضافة إلى 34 من المحتجين، وفق تقرير صادر عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

لكن التقارير الرسمية تقول إن عدد القتلى أقل من هذا الرقم بكثير.