عاجل | بيان مشترك لـ22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي: ندين الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال"
Published On 8/1/2026|
آخر تحديث: 22:04 (توقيت مكة)
بيان مشترك لـ22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي:
- ندين زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" التابعة لجمهورية الصومال.
- زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك لسيادة جمهورية الصومال.
- زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" تقوض ميثاق الأمم المتحدة.
- نجدد دعمنا لسيادة الصومال الفيدرالية ووحدتها ووحدة أراضيها.
- تشجيع الأجندات الانفصالية غير مقبول ويهدد بتفاقم التوترات.
المصدر: الجزيرة