عاجل,
أخبار|أرض الصومال

عاجل | بيان مشترك لـ22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي: ندين الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال"

ترامب ومادورو
Published On 8/1/2026
|
آخر تحديث: 22:04 (توقيت مكة)

حفظ

بيان مشترك لـ22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي:

  • ندين زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" التابعة لجمهورية الصومال.
  • زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك لسيادة جمهورية الصومال.
  • زيارة مسؤول إسرائيلي إلى "أرض الصومال" تقوض ميثاق الأمم المتحدة.
  • نجدد دعمنا لسيادة الصومال الفيدرالية ووحدتها ووحدة أراضيها.
  • تشجيع الأجندات الانفصالية غير مقبول ويهدد بتفاقم التوترات.
المصدر: الجزيرة

إعلان