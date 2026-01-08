عاجلعاجل,
عاجل| الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى
Published On 8/1/2026|
آخر تحديث: 10:08 (توقيت مكة)
الجيش اللبناني:
- خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض.
- المرحلة 1 ركزت على السيطرة على الأراضي التي صارت تحت سلطتنا جنوب الليطاني عدا الخاضعة للاحتلال.
- استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مواقع ينعكس سلبا على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
- العمل جنوب الليطاني مستمر لمنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها.
مراسلة الجزيرة:
- غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة