عاجل| الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى

Published On 8/1/2026
آخر تحديث: 10:08 (توقيت مكة)

الجيش اللبناني:

  • خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض.
  • المرحلة 1 ركزت على السيطرة على الأراضي التي صارت تحت سلطتنا جنوب الليطاني عدا الخاضعة للاحتلال.
  • استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مواقع ينعكس سلبا على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
  • العمل جنوب الليطاني مستمر لمنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها.

مراسلة الجزيرة:

  • غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

