"شي بيحرق القلب".. تفاعل واسع مع معاناة نازحي حلب

أثارت المشاهد القادمة من مدينة حلب شمالي سوريا والاشتباكات المتصاعدة في حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" موجة من التعاطف والقلق على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن مصير آلاف المدنيين العالقين في قلب المواجهات العسكرية.

فلليوم الثالث على التوالي، تشهد حلب تطورات ميدانية ساخنة ومتسارعة، تركزت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث اندلعت اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقت الحدث ملامح المعاناة الإنسانية المتفاقمة، مع إعلان الجيش السوري السماح بمهلة زمنية لتأمين خروج المدنيين عبر ممرّي "العوارض" و"شارع الزهور".

ومع انتهاء المهل المحددة، نشر الجيش السوري خرائط لمواقع عسكرية تابعة لـ"قسد" كأهداف لضرباته، محذرا المدنيين من الوجود بالقرب منها.

وأفادت مديرية الشؤون الاجتماعية بحلب بأن أعداد النازحين -الذين فروا باتجاه مناطق الدولة السورية- تجاوزت 100 ألف شخص، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين، حيث اتهم الجيش السوري "قسد" بعرقلة خروج المدنيين وترهيبهم، بينما اتهم التنظيم الجيش السوري بفرض حصار وقصف عشوائي يستهدف المدنيين بشكل مباشر.

لا فرار من البرد

رصدت حلقة (2026/1/8) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع الوضع العسكري والميداني في حلب، وحال آلاف العائلات التي وجدت نفسها في العراء وسط ظروف جوية قاسية.

وقد عبرت الناشطة لينا عن ألمها لمشاهد النزوح المتكررة في فصل الشتاء، مغردة:

"شي بيحرق القلب الدنيا برد واطفال وشيوخ كبار السن يا حسرة وين رح يروحوا… ايمتى بدو يخلص كابوس النزوح"

أما زهران، فقد شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وحقن الدماء، حيث قال:

"نريد لسوريا أن تنعم بالأمن والسلام وتبقى محافظة على وحدة أرضها وشعبها تحت راية الدولة السورية ..لا نريد إراقة للدماء من أي طرف فجميع السوريون أخوة"

من جانبه، دعا يوسف إلى تحرك عملي لتأمين احتياجات النازحين الأساسية، معلقا:

"العالم هلا بحاجة لكل المواد… تدفئة … بطانيات … مواد غذائية …. المفروض نقدم شي احسن من الحسرة بلكي بتخلص هالأزمة على خير وترجع العالم على بيوتها"

بينما لخص طارق مرارة الواقع السوري بكلمات حملت صبغة التهكم الحزين، قائلا: