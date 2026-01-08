سيناتور: ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون عقوبات ضد روسيا

قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي ⁠غراهام عن ​ولاية ‍ساوث كارولينا إن الرئيس دونالد ترامب "أعطى الضوء ⁠الأخضر" لمشروع قانون عقوبات ضد روسيا يدعمه الحزبان ​الجمهوري ‌والديمقراطي، وذلك بعد اجتماع بينهما الأربعاء.

وقال ‌السيناتور غراهام في ‌بيان: "أتطلع ⁠إلى تصويت قوي من الحزبين، ‌وآمل أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل".



وينص مشروع القانون، الذي يعمل عليه غراهام منذ أشهر بالتعاون مع جمهوريين وديمقراطيين، على فرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا، بما في ذلك مشترو صادراتها من الطاقة، وذلك بسبب فشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقال غراهام إن "هذا المشروع سيسمح للرئيس ترامب بمعاقبة تلك الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص، مما يموّل آلة الحرب التي يقودها بوتين"، مشيرا إلى الصين والهند والبرازيل بوصفها أهدافا محتملة للتشريع.

وقال مسؤول أميركي لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن ترامب سيوقّع على التشريع إذا أُقرّ، لكنه سيصر على صياغة محددة تضمن بقاءه مسيطرا على العقوبات.