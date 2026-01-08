روسيا ترفض نشر قوات غربية في أوكرانيا وتهدد باستهدافها

هددت روسيا باستهداف أي قوات عسكرية ينشرها حلفاء أوكرانيا في الأراضي الأوكرانية، كضمانات لكييف في حال التوصل لاتفاق لإيقاف الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن حلفاء أوكرانيا في أوروبا أنهم اتفقوا على ضمانات أمنية رئيسية لكييف في قمة بباريس، تشمل نشر قوة لحفظ السلام، لكنّ موسكو أعلنت في أول تعليقاتها منذ القمة أنها لن تقبل نشر قوة مماثلة، واتهمت كييف وحلفاءها بتشكيل "محور حرب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إنه في حال نشر الغرب وحدات وعناصر عسكرية في أوكرانيا، فستُعتبر أهدافا مشروعة.

وأشارت زاخاروفا، في بيان، إلى إعلان النوايا الموقّع في باريس الثلاثاء، بين "تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، والذي يحمل اسم "ضمانات أمنية موثوقة من أجل سلام قوي وطويل الأمد".

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أُعلن عنه عقب قمة عُقدت بلندن في مارس/آذار 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

روسيا: الإعلان يسعى لعسكرة أوكرانيا

وأوضحت زاخاروفا أن الإعلان يسمح بنشر قوات دولية وقواعد عسكرية في أوكرانيا عقب أي وقف لإطلاق للنار، وتابعت: "هذه الوثيقة بعيدة كل البعد عن حل الأزمة، فالإعلان لا يهدف إلى ضمان سلام وأمن دائمين، بل إلى عسكرة أوكرانيا وتصعيد التوترات".

وحذرت من أن إنشاء وحدات عسكرية وقواعد ومستودعات وغيرها من منشآت البنية التحتية من قِبل الدول الغربية على الأراضي الأوكرانية سيُعتبر تدخلا أجنبيا، مشددة على أن ذلك سيشكّل تهديدا مباشرا "ليس فقط لأمن روسيا، بل أيضا لأمن الدول الأوروبية الأخرى".

وأكدت أن الأزمة لا يمكن حلها إلا باستئصال الأسباب الجذرية للقضية الأوكرانية، وضمان التزام كييف بمبدأ الحياد، واحترام الحقوق اللغوية والدينية للمواطنين الروس في أوكرانيا، وقبول الواقع الجغرافي.

إعلان

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وزعماء آخرين عقب اجتماع "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا في باريس، إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات ‍في المستقبل كضمان أمني لأوكرانيا بمجرد التوصل ‌إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتعتبر كييف أن الضمانات الملزمة قانونا لحلفائها بالدفاع عنها ضرورية لردع روسيا عن معاودة الهجوم في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إنه لم يحصل بعد على إجابة واضحة من حلفائه الأوروبيين بشأن كيفية الدفاع عن أوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما جديدا بعد إبرام اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

هجمات روسية متواصلة

في الأثناء، تسعى أوكرانيا جاهدة لإعادة التدفئة والمياه إلى مئات الآلاف من الأسر، بعدما استهدفت هجمات روسية جديدة منشآت للطاقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن هجمات شنتها القوات الروسية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ⁠بشكل شبه كامل عن منطقتين في جنوب ​شرقي البلاد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي: إن الهجمات "لا تشير بوضوح إلى أن موسكو تعيد النظر في أولوياتها".

وإلى جانب القصف المتواصل لمدينة دنيبروبيتروفسك، واصلت روسيا هجومها البري في المنطقة، حيث أعلنت السيطرة على قرية إضافية.