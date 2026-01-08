خبير أمني: الجيش السوري يعتمد الاستخدام الذكي للقوة في حلب

يظهر الجيش السوري ذكاء في استخدام القوة والتزاما بالقوانين الدولية خلال تعامله مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الموجودين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، حسب ما يقول الخبير الأمني العقيد ضياء قدور.

ففي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش أنه سينفّذ عمليات مكثفة على مواقع "قسد" بعد الساعة 1:30 ظهر اليوم الخميس، ودعا المدنيين لعدم الوجود فيها، وحدد الأهداف التي ينوي استهدافها، وهو ما قال قدور -في مقابلة مع الجزيرة- إنه يعكس التزامه بالقوانين الدولية.

كما حدد الجيش في هذه العملية مسارين أحدهما عسكري والآخر إنساني، حيث وفّر ممرات آمنة للمدنيين وفرض حظر التجول وحدد الأماكن التي سيقوم باستهدافها.

ويعتمد الجيش في هذه العملية ما يُعرَف بالحرب المحدودة أو التدرج في استخدام القوة، وذلك من خلال الاعتماد على التمويه والتلويح بالقوة أكثر من استخدامها، كما يقول قدور.

ومن المتوقع أن تحاول قوات الجيش اختراق بعض النقاط في محيط الشيخ مقصود والأشرفية، للوقوف على نقاط ضعف "قسد" لاستغلالها في عملية اقتحام، وفق قدور، الذي أشار أيضا إلى رغبة الحكومة في استسلام الطرف الآخر بدلا من الدخول في مواجهة.

ومن خلال هذا الاستخدام الذكي للقوة، تحاول الحكومة الالتزام بالقوانين الدولية وتحقيق الهدف دون كلفة بشرية، كما يقول الخبير الأمني.

وخلال الساعات الماضية تصاعدت الاشتباكات بين الجيش وقوات قسد وسط نزوح واسع للمدنيين وسقوط 8 قتلى و37 جريحا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق بيانات صحة حلب.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان إلى حلب، في حين قالت "قسد" إنها أحبطت تقدما للجيش في مناطق الاشتباك.