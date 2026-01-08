تهجير قسري لعائلات شمال أريحا واعتداءات للمستوطنين في مدن بالضفة

شهدت الضفة الغربية، اليوم الخميس، تصعيدا جديدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، حيث هُجّرت عائلات بدوية شمال أريحا، وسُجلت إصابات بين المواطنين وإحراق مركبات غرب نابلس، فضلا عن هجمات في مسافر يطا واقتحامات في سلفيت وطوباس.

واضطرت نحو 20 عائلة إلى الرحيل قسرا من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين المتكررة وما رافقها من تهديدات مباشرة.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات -في بيان صحفي- أن العائلات المهجرة تنتمي إلى عائلات العمرين "الكعابنة"، وقد اضطرت إلى مغادرة مساكنها ومصادر رزقها خوفا على سلامتها، في ظل غياب أي حماية، واستمرار سياسة الضغط والترهيب الهادفة إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وأكد مليحات أن ما يجري في تجمع شلال العوجا يأتي ضمن "سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

ويوجد نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

إصابات وإحراق مركبات

وفي الأثناء، أُصيب 3 فلسطينيين وأُحرق عدد من المركبات اليوم الخميس، في هجوم شنه مستوطنون على أحد المشاتل في بلدة دير شرف غرب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مشتل الجنيدي واعتدت على الموجودين داخله، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين، أحدهم يبلغ من العمر (65 عاما) بكسر في يده، وآخران برضوض وجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كما ذكرت الوكالة أن المستوطنين أقدموا على إحراق عدد من المركبات داخل المشتل، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة فيها.

إعلان

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مواطنين وحطموا عددا من هواتفهم المحمولة.

وفي محافظة سلفيت، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة كفر الديك غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين وجيش الاحتلال اقتحموا منطقة الفوارة جنوب البلدة، وانتشروا قرب مزرعة.

وفي طولكرم، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا سيارات فلسطينيين عند أطراف بلدة بيت ليد شرق المدينة، شمالي الضفة الغربية.

هدم وتجريف

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، غرفة زراعية وجرفت أرضا في قرية بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس المجلس القروي فريد برقان إن قوات الاحتلال برفقة جرافة هدمت غرفة زراعية في خلة الفرن بالقرية، تعود ملكيتها للمواطن ناهض الرجبي، كما هدمت جدارا استناديا للمواطن سعيد أبو حديد.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت أرضا زراعية للمواطن عز أبو حماد، وألحقت أضرارا بالمزروعات والأشجار.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفارعة جنوب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا على الشارع الرئيسي بالمنطقة، ودهمت عمارة سكنية.

أما في محافظة رام الله، فأغلقت قوات الاحتلال ظهر اليوم الخميس مداخل قرى وبلدات شمال وغرب مدينة رام الله، وشددت إجراءاتها العسكرية.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد واسعة في الضفة جرت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.