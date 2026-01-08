تركيا تعلن استعدادها لدعم دمشق لإنهاء اشتباكات حلب

قال رئيس البرلمان ووزارة الدفاع في تركيا اليوم الخميس إن أنقرة مستعدة لدعم الحكومة السورية لإنهاء الاشتباكات التي تخوضها ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب منذ 3 أيام، فيما أعربت إسرائيل عن "قلقها من هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية" في المدينة.

وذكر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن بلاده ‍تتابع المستجدات في مدينة حلب "ساعة بساعة"، ومستعدة لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات هناك.

وذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم أيضا أن أنقرة جاهزة لمساعدة سوريا في العمليات العسكرية التي تشهدها حلب، وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة السورية تنفذ بمفردها العمليات العسكرية التي تشهدها حلب".

وجددت الوزارة دعمها لدمشق في "مكافحتها للمنظمات الإرهابية في إطار الحفاظ على وحدة أراضيها".

وأدت اشتباكات متواصلة في ثاني كبرى مدن سوريا بين قوات الحكومة وقسد إلى ‌نزوح عشرات آلاف المدنيين ‌من منازلهم منذ أمس الأربعاء، ووردت تقارير عن وساطة من واشنطن ‌لخفض التصعيد بين الجيش السوري وقوات قسد.

موقف إسرائيلي

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الهجمات السورية التي تنفذها الحكومة ضد ما أسماها بالأقلية الكردية في حلب تعد خطيرة ومقلقة.

وأضاف الوزير ساعر في حساب على منصة "إكس" أن "على المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا تجاه الأكراد، الذين حاربوا بشجاعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية"، وأن "القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود سوريا الجديدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا جميع الأطراف في سوريا إلى خفض التصعيد فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات على وجه السرعة لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، وهو الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق وقيادة قوات سوريا الديمقراطية لإدماج الأخيرة في هياكل الدولة السورية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ندعو جميع الأطراف في سوريا للالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، اندلعت صدامات محدودة بين الجيش السوري وقوات "قسد" في مناطق عدة في سوريا وضمنها حلب.

وزار قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي دمشق -الأحد الماضي- لإجراء مزيد من المحادثات مع المسؤولين السوريين حول دمج قواته في قوات الحكومة المركزية، إلا أن المفاوضات تعثرت ولم تسفر المحادثات عن أي تقدم ملموس، حسب وسائل إعلام رسمية.