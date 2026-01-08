ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد أيام من تهديده

قال الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب إن ​ترتيبات تجري ‍لعقد لقاء مع الرئيس الكولومبي غوستافو ⁠بيترو في البيت الأبيض بواشنطن، وذلك بعد ​محادثات ‌بينهما يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام فقط من تهديده كولومبيا بإمكانية شن عملية عسكرية.

وفي منشور على تروث سوشيال، ‌قال ‌ترامب إن ⁠بيترو اتصل به "لشرح وضع المخدرات والخلافات ‌الأخرى التي كانت بيننا"، مضيفا "مكالمة الرئيس الكولومبي ونبرة حديثه محل تقدير وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأشار ترامب إلى أنه يتم التنسيق حاليا بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الكولومبي لعقد اجتماع بين الرئيسين بالبيت الأبيض.

من جهتها، قالت وسائل إعلام كولومبية إن الرئيس بيترو تحدث مع ترامب لأكثر من 20 دقيقة، وإن المكالمة "كانت ودية"، بينما قال بيترو إنه تحدث هاتفيا مع ترامب لأول مرة وأطلعه عن جهود مصادرة المخدرات، وأكد له أنه ستتم مصادرة 3000 طن منها بنهاية السنة.

وأضاف التلفزيون الكولومبي أن الرئيس غوستافو بيترو طلب من ترامب إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر بين بوغوتا وواشنطن لأنه "إذا انقطع الحوار، ستندلع الحرب، وقد علمنا التاريخ ذلك".

وخلال الأيام الأخيرة، صعّد ترامب هجومه على بيترو، واصفا إياه بأنه "زعيم المخدرات"، معلنا أن الولايات المتحدة ستوقف فورا كل المساعدات المالية التي كانت تقدمها إلى كولومبيا.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، إن "الغرض من إنتاج المخدرات في كولومبيا هو بيع كميات ضخمة إلى الولايات المتحدة، مما يسبب الموت والدمار والخراب".

وأضاف أن بيترو "يشجع بقوة على الإنتاج غير المشروع للمخدرات"، معتبرا أن المساعدات الأميركية لكولومبيا "شكل من أشكال النهب". وكتب بالأحرف الكبيرة "اعتبارا من اليوم، لن تُدفع أي مدفوعات أو إعانات بعد الآن".