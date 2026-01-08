برلين ترحّل سوريا مدانا إلى دمشق في ثاني عملية منذ سقوط الأسد

رحلت السلطات الألمانية لاجئا سوريا مدانا إلى بلاده، في ثاني عملية من هذا النوع منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) إن الرجل البالغ من العمر (32 عاما) دخل في نزاعات قانونية متكررة، وأدين عام 2020 بجرائم تتعلق بالمخدرات والاعتداء، وصدر بحقه حكم بالسجن لعدة سنوات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحيفة "بيلد" الأربعاء إن "مجرما سوريا آخر أعيد إلى سوريا اليوم على متن رحلة مجدولة"، مضيفا أن الرجل أدين عدة مرات بجرائم عنف وجرائم مرتبطة بالمخدرات.

وكان المحكوم عليه يقضي عقوبته في سجن بورج بولاية "ساكسونيا-أنهالت" شرقي البلاد، حيث جرى نقله من هناك إلى المطار، ونفذت عملية الترحيل بعد ظهر الثلاثاء.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية رحلت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 سوريا مدانا إلى بلاده، في أول عملية من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل نحو 15 عاما، دون الكشف عن هويته أو طبيعة الجرائم التي أدين بها.

سياسة متشددة في الترحيل

يشار إلى أن ألمانيا أوقفت عمليات الترحيل المباشر إلى سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تصاعدت في ألمانيا الدعوات إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، غير أن حكومة يسار الوسط آنذاك حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مدى توافر الظروف الآمنة في سوريا.

ومنذ تولي الحكومة المحافظة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس مهامها في مايو/أيار 2025، تبنت برلين نهجا أكثر تشددا حيال ملف الهجرة، متعهدة باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمحكومين في قضايا جنائية.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعرب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال زيارته لأحد أحياء دمشق المدمرة عن شكوكه في إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين طوعا في المدى القريب، نظرا لحجم الدمار في البلاد.

وأضاف فاديفول أن من الممكن "التعامل مع الحالات النادرة جدا الخاصة بمرتكبي الجرائم الخطيرة من خلال إعادتهم إلى سوريا".

ولفت وزير الخارجية الألماني وقتها إلى أن أكثر من مليون سوري لجؤوا إلى ألمانيا خلال السنوات الماضية.