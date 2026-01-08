9 قتلى وعشرات الجرحى باشتباكات حلب وحظر التجوال بعدة مناطق

سجلت السلطات المحلية في حلب سقوط مزيد من القتلى والجرحى جراء اشتباكات ضارية وقصف مدفعي في عدة أحياء بالمدينة، اليوم الخميس، وقد أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري حظر التجوال في عدة مناطق حتى إشعار آخر، بينما أعلنت قوات قسد صدّ هجوم واسع لقوات الجيش.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الصحة أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع إلى 9 قتلى و55 جريحا جراء استهداف قسد الأحياء السكنية بالمدينة.

في الوقت نفسه قالت "اللجنة المركزية لاستجابة حلب" في المحافظة إنها باشرت تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى عدد من الأحياء المجاورة، بما يضمن سلامتهم ويخفف من المخاطر المحتملة.

وأوضحت اللجنة أنها استقبلت منذ بداية الأحداث في حلب 142 ألف نازح، 13 ألفا منهم اليوم الخميس، وأنها افتتحت 12 مركز إيواء مؤقتا، 10 منها داخل مدينة حلب، واثنان في منطقتي إعزاز وعفرين.

من جانبها، أعلنت قسد أنها أحصت 12 قتيلا و64 جريحا، قالت إنهم ضحايا هجوم الفصائل الموالية لحكومة دمشق -وفق تعبيرها- على حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

تطورات ميدانية

وأفاد مراسل الجزيرة بتجدد تبادل إطلاق النار والقذائف بين الجيش وقوات قسد بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب. وقد اندلعت حرائق في الحيين وتصاعدت أعمدة الدخان جراء القصف.

في تلك الأثناء، قال مصدر عسكري سوري للجزيرة إن قوات الجيش أحبطت محاولة تقدم لقوات قسد باتجاه حي الجلاء في حلب، بينما أعلنت قسد أنها تمكنت من صد هجوم واسع للقوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لقوات قسد إن الجيش السوري استهدف بقصف واسع النطاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأضاف أن قواتهم أسقطت مسيّرتين للجيش وتخوض اشتباكات عنيفة على جميع الجبهات.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري حظر التجوال، ابتداء من الساعة 1:30 ظهرا حتى إشعار آخر، في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد.

إعلان

ودعت الهيئة أهالي تلك الأحياء إلى الابتعاد عن جميع مواقع قسد حرصا على سلامتهم. وأوضح الجيش السوري أن قواته ستنفّذ بدءًا من ذلك التوقيت عمليات استهداف مركزة ضد مواقع قسد.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في حلب، نقلا عن مصدر عسكري، بأن الجيش السوري استهدف نقاطا تابعة لقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وبحسب المصدر، فقد شمل الاستهداف تمركزات لقناصين تابعين لقسد وأخرى لأسلحة ثقيلة رشاشة.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة سانا أن ما سمته تنظيم قسد استهدف بالمدفعية حي الشيخ طه، وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان.

استهداف مستشفى الرازي

وذكرت وكالة سانا أن طبيبا أصيب في مستشفى الرازي في حلب جراء استهداف قسد للمستشفى برصاص متفجّر.

كما أفادت الوكالة بأن قسد استهدفت السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية واستهدفت بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي.

وأضافت أن تلك القوات قصفت أيضا حي الميدان في حلب بقذائف المدفعية والهاون.

مفاوضات

وقال مصدر حكومي سوري للجزيرة إن قسد تفاوض الحكومة عبر وساطات بشأن ممر آمن للخروج من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

من جانبها، قالت قوات قسد إنها لم ولن تطلب أي ممرات آمنة للخروج من الحيين لأنها ليست الطرف المعتدي.

في غضون ذلك، قالت وكالة سانا إن عناصر من قسد سلموا أنفسهم إلى مديرية الأمن الداخلي في مدينة عفرين بريف حلب بعد خروجهم من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وقد تجددت المواجهات بين قسد والجيش السوري بعد محادثات عقدت الأحد الماضي بشأن تنفيذ اتفاق مارس/آذار الماضي لدمج قسد في كيانات الدولة. ولم تنجح هذه المحادثات في تحقيق نتائج تفضي لتطبيق الاتفاق.